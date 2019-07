Die Verunsicherung und Verärgerung bei Einheimischen am Faaker See war in den vergangenen Tagen groß. Grund war eine Gebühr, die von der Gutsverwaltung Landskron für die Stand-up-Paddles eingehoben wird. Die Tagesgebühr pro Board betrug stolze zehn Euro. „Die Preisliste wurde uns bereits im Jänner zugestellt – und wir haben die Brisanz erkannt. Nun ist es gelungen, eine Lösung zu finden“, meint Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach.