Der Jungstar könnte als erster Kolumbianer bei der Tour triumphieren sowie die Serie des Teams von Dave Brailsford (Ineos, zuvor Sky) fortsetzen und als vierter Fahrer für den siebenten Sieg in den vergangenen acht Jahren sorgen. Zuvor hatten Bradley Wiggins, Chris Froome (vier Mal) und Thomas das wichtigste Radrennen der Welt für den britischen Rennstall gewonnen. Alaphilippes Landsmann und Mitfavorit Thibaut Pinot hatte zuvor als Gesamt-Fünfter wegen einer Verletzung im linken Oberschenkel aufgeben müssen. Der Mitfavorit und Hoffnungsträger der Grande Nation auf den ersten heimischen Gesamtsieger seit Bernard Hinault 1985 stieg weinend vom Rad. Pinot hatte es zwei Tage zuvor bei einem Beinahe-Sturz den Lenker seines Rades gegen das Bein geschlagen. Am Donnerstag kam er noch halbwegs gut durch, doch die Probleme wurden größer. Der Etappensieger auf dem Tourmalet in den Pyrenäen verlor früh den Anschluss an die Besten und musste kapitulieren.