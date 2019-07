Obwohl sich der Bergretter nicht im Einsatz befand, stieg Werner Beer aus reiner Neugier am Wilden Kaiser in unwegsames Gebiet ab. „Wir haben dort öfter Einsätze, weil die Leute hier häufig vom Weg abkommen“, erklärt der 35-Jährige. „Es wird immer steiler, bis man weder vor noch zurück kann.“ Während er das Gelände erkundete, ging bei ihm eine Vermissten-Meldung der Bergrettung ein. „Ich habe schon gesagt, ich könne nicht“, erzählt Beer. „Dann bekam ich einen Anruf. Ich befand mich wohl genau in der Gegend, in welcher der Vermisste vermutet wurde – noch während dem Telefonat sah ich eine rote Jacke.“