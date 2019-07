In dieser Woche fand zum ersten Mal der Talente-Sommer der Begabungsakademie Steiermark in Graz-Eggenberg statt. 65 Jungtalente wurden in fünf Förderkursen (Physik, Theater, Robotik, Chemie, Kreativwerkstatt) von Experten gecoacht. Die „Krone“ war vor Ort, besuchten mit Stadtrat Kurt Hohensinner und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner die Kinder in der Volksschule Algersdorf.