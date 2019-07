Der 14-jährige hatte am 22. Juli gegen 13.30 Uhr die Rettung alarmiert: „Meine Mama liegt so komisch auf ihrem Sofa und sie bewegt sich nicht mehr“, schrie er aufgeregt in sein Handy. Telefonisch bekam er dann Anweisungen für Wiederbelebungsmaßnahmen, bis zum Eintreffen der Sanitäter und Ärzte in der Wohnung im niederösterreichischen Kirchschlag führte er an der 55-Jährigen Herzmassagen und Mund-zu-Mund-Beatmungen durch.