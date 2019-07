Das für die Stadt wichtige Verbindungsstück wurde heute feierlich eingeweiht. Die Brücke wurde einige Meter versetzt, sodass der Weg nun nicht mehr durch den Gastgarten des „Cafe am Steg“ führt. Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) ist bei seiner Ansprache sichtlich erleichtert, den nunmehr völlig neu gestalteten Steg nach einem halben Jahr Bauzeit und 1,8 Millionen Euro Kosten endlich eröffnen zu können. In der Brücke sieht er ein verbindenes Element: „Diese Brücke verbindet die Pernerinsel mit unserer wunderschönen Altstadt. Zigtausende Menschen, die auf der Insel parken oder mit dem Rad in die Stadt wollen, nutzen diese Brücke. Sie verbindet“, sagte Stangassinger.