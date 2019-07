Am Vortag wollten mehrere Tschetschenen das Mädchen aus der Wohnung des afghanischen Lovers in St. Pölten holen. Die Polizei schritt ein, das Paar floh zu Bekannten nach Wels. Doch der Papa (43) bekam dessen Adresse heraus und rückte mit zwei 30-jährigen Tschetschenen-Freunden aus Bad Zell und St. Pölten an, fing um 13 Uhr mitten auf der Straße den verhassten Schwiegersohn in spe ab. Die Männer bedrohten sich gegenseitig, es waren auch Messer im Spiel. Ehe einer zustechen konnte, löste die Polizei den Streit auf. Jetzt ist „Julia“ ganz alleine, denn alle Beteiligten kamen ins Gefängnis.