Um 10:16 Uhr wurden die Kameraden der HFW Bad Ischl und in weiterer Folge der FF Jainzen zu einem Waldbrand am Jainzen alarmiert. Eine PKW-Lenkerin fuhr auf der B145, auf Höhe der Polizeiinspektion Bad Ischl. Dort nahm sie am Jainzenberg eine Rauchentwicklung wahr. Sie alarmierte die Freiwillige Feuerwehr über Notruf 122 und setzte jedoch ihre Fahrt fort.