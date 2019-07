Heute Vormittag krache ein betrunkener Pongauer auf der Wagrainer Bundesstraße (B163) in das entgegenkommende Auto eines Kärntners. Der Unfall ereignete sich an einer Engstelle im Baustellenbereich: Weil nur eine Fahrspur für beide Richtungen zur Verfügung stand, kam es zum Frontalzusammenstoß. Beide Lenker und auch die Mitfahrer in beiden Fahrzeugen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Frontbereich.