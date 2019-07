Klein, aber oho!

Kössen ist einer von nur vier Orten im Kaiserwinkl. In Schwendt muss man einfach ins Schwärmen geraten, steht in einem Prospekt. Bei einem Besuch darf man gespannt sein, ob dem wirklich so ist. Und tatsächlich. Wenn die markanten Flanken des Wilden Kaisers an einem stillen Sommermorgen im Sonnenlicht glänzen oder sich das Abendlicht darüberlegt - das hat schon was. Doch man sollte den Blick nicht nur in die Ferne schweifen lassen, sondern auch zum Boden senken. Hier gedeihen viele seltene Blumen und Kräuter. In diesem verträumten Bergdorf gibt es nichts, was einen ablenken könnte - keinen Lärm und keine Hektik. Ausgangspunkt für Touren in die Bergwelt des Kaisergebirges. Und in Rettenschöss sind die Menschen so wie in der gesamten Region bodenständig geblieben. Traditionelle Werte und herzliche Gastfreundschaft sind nur zwei der vielen Pluspunkte, deretwegen viele Gäste zu „Wiederholungstätern“ werden.