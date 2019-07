Auf einem Campingplatz in Zell am See wurde vergangene Nacht in ein Auto eingebrochen. Die Seitenscheibe der Fahrertüre wurde eingeschlagen. Der Täter dürfte jedoch gestört worden sein und ist ohne Beute geflüchtet. Eine Handtasche mit Geldtasche und Fotokamera, die frei sichtbar am Rücksitz lag, blieb unangetastet. Der Täter konnte unerkannt flüchten.