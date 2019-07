Der Tweet von Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer, in dem dieser ein ihm zugespieltes E-Mail mit angeblich außerordentlichen Spenden von Tiroler Unternehmen an die ÖVP-EU-Abgeordnete Barbara Thaler für ihren Wahlkampf veröffentlichte, lässt weiter die Wogen hochgehen. Die ÖVP sieht ein Fake-Mail, fordert Dornauers Rücktritt und bringt eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft ein. Thaler selbst teilte mit, Dornauer auf Unterlassung zu klagen. Dieser wiederum konterte, er habe „zu 100 Prozent richtig gehandelt“ - und werde das E-Mail am Montag der Korruptionsstaatsanwaltschaft übergeben.