„Spionage“ in der Restmülltonnne

Tage später stand die Restmüll-Abholung an. Wie am Land so üblich, stellten die Bewohner die Tonnen bereits am Vortag auf die Straßen. Bei Einbruch der Dunkelheit ging die Frau, die ihre Katze verloren hat, in der Tonne der Nachbarin „spionieren“ - und entdeckte leere Katzenfutterdosen sowie Küchenrolle mit Erbrochenem. Der Amtstierarzt stellte dasselbe Gift - ein EU-weit verbotenes Pflanzenschutzmittel - fest.