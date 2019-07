Die Sperre von Kollmann-Forstner gilt per 28. Mai 2019 und endet theoretisch am 27. Mai 2023, die Sportlerin hat im vergangenen April aber ohnehin überraschend ihren Rücktritt erklärt. Das von der ÖADR durchgeführte Verfahren ergab, dass Kollmann-Forstner zumindest in der Zeit von November 2016 bis zum Ende 2018 die verbotene Methode angewendet hat.