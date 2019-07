Vorerst nur in Japan erhältlich

Einziger Haken für Hitze-Geplagte hierzulande: Sony bietet das Gadget vorerst nur in Japan über seine Crowdfunding-Plattform First Flight an - in der umgerechnet rund 105 Euro teuren Lite-Version mit manueller Temperatursteuerung oder als rund 158 Euro teure Standard-Variante mit automatischer Anpassung der Kühl bzw. Heizleistung.