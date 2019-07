Frau verschluckt Schmuck im Wert von 60.000 Euro

Runi Khatun hat die Ärzte in Indien mehr als nur erstaunt. Als sich die 26-Jährige über eine Woche lang nach jeder Mahlzeit übergehen musste, suchte sie ein Krankenhaus auf. Beim Röntgen wurden Metalle in ihrem Bauch entdeckt, also wurde sie operiert. In ihrem Magen fanden die Ärzte schließlich 1,6 Kilo Goldschmuck im Wert von fast 60.000 Euro. Die Frau leidet an einer Form des Pica-Syndroms - einer psychischen Erkrankung, aufgrund derer sie gerne metallische Objekte verschluckt.