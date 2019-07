In einem anonymen Schreiben, das auch der „Krone“ zugesandt wurde, ist die Rede von Spendenbetrug rund um eine Tiroler ÖVP-Abgeordnete. Beweise dafür gibt es keine, die Volkspartei nennt das E-Mail einen „Fake“. Und doch verbreitete Georg Dornauer, Chef der SPÖ in Tirol, den Brief am Donnerstagabend auf Twitter - und erntete dafür massive Kritik von allen Seiten.