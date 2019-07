WIN: Tickets für das ausverkaufte Kontra K-Konzert

Scharenweise Fans, das dritte Nummer Eins Album in Folge und eine Riesen-Tournee: Für den Berliner Rapper Kontra K könnte es gerade nicht besser laufen. Der angeblich beste Live-Act im deutschen Rap-Business will sein Können auch in Wien unter Beweis stellen und gastiert am 10. und 11. August Open Air in der Arena. Beide Konzerte sind bereits restlos ausverkauft, doch City4U verlost 3x2 Tickets für das Rap-Highlight des Sommers am 11. August.