Sie sind eine von sechs lebenden Unterarten der Tiger und kommen ausschließlich auf einer indonesischen Insel vor: Sumatra-Tiger. Einst weitverbreitet, durchstreifen sie seit Jahrtausenden die Wälder und legen kilometerweite Streifzüge zurück. Doch der Lebensraum der Raubkatzen und vieler anderer Tiere wird schrittweise zerstört, prangert die Umweltschutzorganisation Greenpeace an: Ein Großteil der Regenwälder ist bereits zerstört, jede Stunde geht in Indonesien eine Fläche von 146 Fußballplätzen verloren. Seit 1990 insgesamt 31 Millionen Hektar - was fast der Größe Deutschlands entspricht.