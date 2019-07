Eine Woche nach der „Jedermann“-Premiere werden die Salzburger Festspiele am Samstag offiziell durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet. US-Regisseur Peter Sellars hält in der Felsenreitschule die Festrede, am Abend geht unter Sellars Regie die Premiere der Mozart-Oper „Idomeneo“ über die Bühne.