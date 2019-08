Kulanz von Versicherung

Nach Behandlung seines Schlaganfalls im Spital kam Franz W. in ein Neurologisches Therapiezentrum. Und beantragte bei seiner Kranken-Versicherung eine Auszahlung von Taggeld. Weil das abgelehnt wurde, ersuchte der Steirer um Hilfe. Laut UNIQA-Versicherung ist die Auszahlung bei Aufenthalten in Reha-Einrichtungen ausgeschlossen. Aufgrund der langen Kundenbeziehung wurde das Taggeld ausnahmsweise in Kulanz ausgezahlt.