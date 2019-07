Nachdem am Donnerstag ein zehn Monate alter Bub bei einem Sturz aus einem Fenster im vierten Stock in Wien ums Leben gekommen ist, hat die Polizei am Freitag nähere Details zu dem tragischen Unglück bekannt gegeben: Demnach schliefen die Eltern des Babys im selben Raum, als der Bub über die Couch zum Fenster kletterte.