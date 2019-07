Der Radfahrer war gegen 23.20 Uhr in der Gumppstraße unterwegs, als er auf Höhe des Hauses mit der Nummer 67 den stark alkoholisierten Mann auf der Straße liegend vorfand. Er wies mehrere blutende Wunden auf und gab gegenüber der Polizei an, dass er sich lediglich erinnern könne, mit einem Fahrrad in Richtung Westen gewesen zu sein.