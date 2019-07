Endlich Wochenende: Die besten Events in Wien

#Beers with Bandits - Rooftop Pool Party

Im House of Bandits - einem Co-Working-Space und Eventlocation - wird am Samstag ab 13 Uhr beim Beers with Bandits gefeiert. Am Rooftop wartet auf die Gäste ein leckeres BBQ, Sangria Specials, Tegernseer Bier, Cocktail Bar, Live DJs und natürlich ein Pool zum Abkühlen. Alle Besucher, die zwischen 13 und 14 Uhr kommen, erhalten einen gratis Welcome-Drink.

Wo: 15., Kauergasse 10