Donnerstag feierte Felix Mitterers Stück „Verkaufte Heimat“ in der Südtiroler Siedlung in Telfs Premiere. Damit wird der Geschichte der Südtiroler Optanten, die vor 80 Jahren ihre Heimat verließen, gedacht. Mussolini wollte die österreichische Minderheit in Südtirol damals loswerden. Durch Umsiedlung. Bis Herbst 1943 wanderten rund 75.000 Menschen aus ins Deutsche Reich. Die Mehrzahl von ihnen blieb in Nordtirol - in den 22 Südtiroler Siedlungen der Neuen Heimat. Viele der Gebäude werden jetzt abgerissen, aber die Vergangenheit bleibt präsent.