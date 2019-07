„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals soviel Drogengeld sichergestellt haben, wie in letzter Zeit“, berichtet Gottlieb Schrittesser vom SPK Klagenfurt. Der 50-jährige Klagenfurter - er ist Notstandsbezieher - hatte über zwei bis drei Jahre im Großraum von Klagenfurt in großem Umfang gedealt. Suchtmittelermittler des operativen Kriminaldienstes des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt konnten gemeinsam mit Ermittlern des Landeskriminalamtes am 23. Juli den Klagenfurter wegen Verdachtes auf Suchtgifthandel festnehmen. Dabei wurden bei der Vollziehung der Hausdurchsuchungen an verschiedenen Örtlichkeiten in Klagenfurt und Klagenfurt Land 4,3 Kilogramm Herion, 13 Kilogramm Cannabiskraut, mehr als 100.000 Euro Drogengeld sowie zahlreiche Hieb- und Stichwaffen sichergestellt. Durch die umfangreichen und langwierigen Ermittlungen konnten dem Mann, nach derzeitigem Ermittlungsstand, der Straßenverkauf von zumindest 30 bis 40 Kilogramm Cannabiskraut und einem Kilogramm Heroin seit 2017 nachgewiesen werden. Der Mann zeigt sich geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.