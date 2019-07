Nur einige Beispiele

Kaum eine Hausmauer in der Innsbrucker Innenstadt, die nicht mit einem Graffiti verunstaltet ist, ja sogar Wegschilder auf den entlegensten Wanderwegen sind teils mit Farbe besprüht. Ende Juni tobten sich Schmierfinken bei einer Gondel der Nordkettenbahn aus. Vor einem Monat setzen unbekannte Täter in einer Kirche in Schönwies den Tisch samt Tischdecke und Kunstblumen sowie einen Wandteppich am Seitenaltar mit Opferstockkerzen in Brand und löschten das Feuer anschließend mit Weihwasser. Ende Mai demolierten Vandalen in Weißenbach Betonkreuze bei einem Kreuzweg. Und in Imst rissen Chaoten kürzlich bei einem Streifenwagen den Seitenspiegel ab.