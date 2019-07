Der 33-jährige Ferndorfer war mit seinem Pkw am Freitag gegen 0.40 Uhr auf der Karawankenautobahn (A 11) in Fahrtrichtung Villach unterwegs. In Höhe der Einbindung der A 11 auf die Tauernautobahn (A 10) in Villach überholte er einen PKW auf der rechten Fahrspur. Dabei stieß er mit dem PKW gegen einen Fahrbahnteiler mit Aufpralldämpfer. Durch die Wucht des Aufpralles kam der PKW ins Schleudern überschlug sich und kam auf der Tauernautobahn am Dach liegend zum Stillstand. Am PKW entstand Totalschaden. Als ein nachfolgender PKW-Lenker dem Unfalllenker Erste Hilfe leisten wollte, stieg der 33-Jährige aus dem Fahrzeug, sprang über die Leitschiene und flüchtete in das bewaldete Gelände der Autobahn. Der Lenker konnte erst nach einer Suchaktion von einem Diensthund der Polizei unverletzt aufgefunden werden. Er hatte lediglich Abschürfungen von der Flucht durch das Gestrüpp erlitten. An der Suchaktion waren Streifen der Autobahnmeisterei, das Rote Kreuz Villach, die Hauptfeuerwache Villach mit 25 Mann und sechs Fahrzeugen, die Feuerwehren Vassach und Drobollach beteiligt. Ein Alkotest des Unfalllenkers verlief positiv und ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Führerschein wurde gegen Bestätigung abgenommen. Warum der Lenker vom Unfallort geflüchtet ist, konnte er nicht angeben.