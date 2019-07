„Das Unwetter hat nur etwa zehn Minuten gedauert und hat sich nur in Waidmannsdorf abgespielt“, berichtet Helmut Unterluggauer von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. In der Hubertusstraße stürzte eine 20 Meter hohe Fichte auf ein Mehrparteienhaus und beschädigte die Dachkonstruktion. Auf dem Baumbachplatz drohte ebenfalls eine Fichte umzustürzen. Diese wurde gesichert. „Die Fichte als Flachwurzler ist bei Sturm am meisten gefährdet.“ Neben der Berufsfeuerwehr Klagenfurt standen die Feuerwehren St. Martin und St. Ruprecht ebenfalls im Einsatz.