Dieses Licht regt Nanopartikel an, die Kollegen in Deutschland und Italien designen. Sie sollen über verschiedene natürliche Prozesse das Wachstum von gesunden Herzzellen anregen und direkt in diese hineingebracht oder an sie „angeheftet“ werden, während die Lichtquellen „nur“ in deren Nähe injiziert werden. „Auf diesem Wege kann Licht zur Zellstimulation angewandt werden, ohne genetische Eingriffe vorzunehmen“, erklärte er.