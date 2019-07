„Wenn du mal wieder nicht schlafen kannst, dann leg einfach mal selbst Hand an oder hol dir ein Spielzeug dazu, dann kommt der Schlaf ganz von alleine“, lässt die Krankenkasse in dem Posting wissen. Der Tipp kommt bei der Facebook-Gemeinde mehrheitlich gut an: „Wow, ich habe definitiv die richtige Krankenkasse“, schreibt eine Nutzerin. Viele andere überlegen in den Kommentaren, wegen des kreativen Zugangs zu dem Thema zu Barmer zu wechseln.