Um ein Zeichen gegen den weltweiten Hunger zu setzen, läuten am Freitag in über 3000 Pfarrgemeinden in ganz Österreich und Südtirol für fünf Minuten lang die Kirchenglocken. Exakt zur Sterbestunde Jesu um 15 Uhr soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass täglich Menschen an Hunger sterben müssen.