Randalierer wurde in ein Spital gebracht

Der in Gewahrsam genommene Randalierer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde dort auch am Freitag noch stationär behandelt, da er über Kopfschmerzen klagte. Ihm wird Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Ein beim 15-Jährigen durchgeführter Alkotest war positiv, ebenso ein Drogenschnelltest.