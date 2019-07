Trifft der „Silberpfeil“ zum zehnten Mal in dieser Saison ins Schwarze? Die Chancen, dass Mercedes, das beim Grand Prix von Deutschland in Hockenheim zum 200. Mal am Start eines Formel-1-Rennens steht, den nächsten Sieg einfährt, stehen nicht schlecht. Trotz der zu erwartenden Hitze?