„Es geht ihnen gut“

Ein Sprecher von Arsenal bestätigte außerdem, dass das Duo am selben Abend in einen Autodiebstahl-Vorfall verwickelt war. „Wir waren mit beiden Spielern in Kontakt und es geht ihnen gut“, bestätigte dieser. Es gab keine Festnahmen. Die Ermittlungen dauern demnach an. Die „Daily Mail“ veröffentlichte auch Videoaufnahmen, die den Überfall zeigen sollen. Überfälle auf Motorrädern und mit Messern sind ein großes Problem in der britischen Hauptstadt.B eide Spieler sind gerade erst nach Arsenals US-Tour nach England zurückgekehrt.