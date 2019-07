Der deutsche Erstligist Augsburg hat im ersten Testspiel seines Trainingslagers in Tirol am Donnerstagabend einen 4:1-Sieg gegen Galatasaray Istanbul gefeiert. Mit Michael Gregoritsch (bis 46.), Georg Teigl (bis 61.), Kevin Danso und dem wechselwilligen Martin Hinteregger (beide ab 61.) waren dabei vor 2230 Zuschauern am Innsbrucker Tivoli auch vier Österreicher im Einsatz.