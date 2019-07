Ein 56-jähriger Pflegebedürftiger wollte am Donnerstag gegen 18:15 Uhr in seinem Zimmer in einer Wohngemeinschaft in Gutau sein Feuerzeug mit Benzin aufzufüllen. Dabei entzündete sich der Treibstoff am heißen Feuerzeug, das in weiterer Folge die Bettmatratze, den Bettbezug und Teile einer hölzernen Verkleidung in Brand steckte.



Bewohner in Sicherheit gebracht

Durch den Feueralarm auf den Brand aufmerksam gemacht, konnte das Pflegepersonal den 56-Jährigen und alle anderen 19 Heimbewohner ins Freie in Sicherheit bringen. Der Brand wurde von der Feuerwehr Gutau in kurzer Zeit gelöscht.



Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Der 56-Jährige, ein 74-jähriger Mitbewohner und eine 33-jährige Krankenschwester erlitten bei dem Ereignis Rauchgasvergiftungen, sie wurden ins Krankenhaus Freistadt eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.