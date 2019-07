Sebastian Vettel hat erneut Spekulationen über einen möglichen Abschied aus der Formel 1 zum Ende dieses Jahres zurückgewiesen. Ein Rückzug oder ein Team-Wechsel sei für ihn „keine Option. Das Ziel ist, erfolgreich zu sein mit Ferrari“, sagte der deutsche Ferrari-Pilot am Donnerstag in einem RTL-Interview am Rande des Grand Prix von Deutschland in Hockenheim.