Smartphones, Laptops und Notebooks: Sie hassen die Hitze in OÖ. Denn in der prallen Sonne oder auch im aufgeheizten Auto kommen Akkus oder Bildschirme rasch an ihre Grenzen, Schäden drohen. Also beim Sonnenbaden - einen Überblick über die Hitzewelle gibt’s in der Grafik - lieber Handy oder Tablet daheim lassen.