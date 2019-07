Steuerung „C“, Steuerung „V“! Für Journalisten war das letzte Saison der schnellste Weg, die LASK-Aufstellung zu tippen. Indem man am Laptop einfach die des letzten Spiels kopierte. Und auch wenn beim Vizemeister der Trainer nun Valérien Ismaël heißt – in der Startformation wird’s beim Auftakt am Sonntag gegen Altach nur einen wirklich neuen Namen geben: Rene Renner!