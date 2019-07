Bereits in den Morgenstunden schrillten am Donnerstag bei der Feuerwehr Steyregg in Oberösterreich die Alarmsirenen. Eine Mutter hatte ihr eineinhalbjähriges Mäderl schon ins Auto gesetzt, musste aber noch ein paar Sachen einräumen. Der Schlüssel befand sich bereits im Fahrzeug, als die Heckklappe zufiel. Das Auto hatte automatisch verriegelt, das Kind war gefangen. Obwohl es noch früh war, heizte sich das Innere des Wagens in der prallen Sonne rasch auf, das verängstigte Mädchen begann zu schreien. Rasch rückten die Einsatzkräfte an, schlugen die Seitenscheibe des VW ein und befreiten das Kind. Der Vorfall endete zum Glück glimpflich.