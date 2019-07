Seit Tagen herrscht in Salzburg brütende Hitze, nennenswerte Niederschlagsmengen blieben bisher praktisch aus. Die Folge: Die Waldbrandgefahr wird immer kritischer. Nach der Bezirkshauptmannschaft (BH) Tamsweg haben deshalb nun auch die Bezirkshauptmannschaften Zell am See und St. Johann die Waldbrandverordnung in Kraft gesetzt.