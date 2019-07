Dazu kommt: Hinteregger muss nicht länger die Flucht aus Augsburg ergreifen. Bei einer Presserunde am Montag im Trainingslager in Bad Häring sagte der ÖFB-Teamspieler, dass er durch die aktuelle Mannschaft und die Trainer um Chefcoach Martin Schmidt nicht mehr unbedingt weg will. „Wir haben eine coole, junge, hungrige Mannschaft, mit der einiges möglich ist“, betonte Hinteregger. Der 26-Jährige war in der Winterpause vom FCA suspendiert und zu Eintracht Frankfurt verliehen worden. Die Hessen von Adi Hütter bemühen sich seit Wochen um einen Kauf, nun könnte der Vorarlberger Star-Coach aber doch leer ausgehen.