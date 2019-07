Auch in der Schweiz sind Bär und Wolf wieder da. Dort setzt man auf Herdenschutz. Zäune, Hirten, Hunde - das sind die Mittel der Wahl. Das Schweizer Institut AGRIDEA prüft nun in Tirol, welche Form des Herdenschutzes hier machbar wäre, was es kostet und welchen Einfluss das auf die touristische Nutzung der Almen hat. Agrarreferent LHStv. Josef Geisler zur Motivation für die Studie: „Wir wollen vorbereitet sein, brauchen gesicherte Grundlagen. Nur so können Aussagen getroffen werden, wo und wie Herdenschutz in Tirol überhaupt möglich ist.“