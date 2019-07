„Ich hätte das Video nicht weiterschicken dürfen“, meinte der 48-jährige Polizeibeamte Anfang April vor dem Innsbrucker Landesgericht. Der gebürtige Steirer hatte während der Nordischen WM in Seefeld die brisante Aufnahme, die Hauke beim Blutdoping zeigt, über eine Whats-App-Gruppe an Bekannte geschickt und somit an die Öffentlichkeit gebracht.