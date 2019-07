Das sind die neuen Gourmet-Hotspots der Stadt

#3. Seven North

Der renommierte israelische Starkoch Eyal Shani eröffnete vor Kurzem sein zweites Kulinarikprojekt in Wien: das Seven North. Der Fokus des Restaurants liegt auf der offenen Küche und der zentral angelegten Bar, die inmitten des großräumigen Essbereichs situiert ist. Dadurch ähnelt das Restaurant den belebten Lebensmittelmärkten und Feinkosthallen, die man aus südlichen Ländern kennt. Wiederverwendete Einrichtungsgegenstände in Kombination mit Samtmobiliar und Holzelementen runden das Konzept des Restaurants ab und kreieren einen warmen, unaufdringlichen Innenbereich für gesellige Zusammenkünfte. Neben dem aus dem Miznon bekannten und beliebten Karfiolgericht finden sich zahlreiche weitere Köstlichkeiten auf der Karte. City4U hat sich durch das Angebot probiert.

Wo: Max Brown 7th District Hotel, 7., Schottenfeldgasse 74

Web: www.sevennorthrestaurant.com