Für Zverev lief es zuletzt nicht ganz nach Wunsch. In Wimbledon blamierte sich Deutschlands Nummer eins mit einer Viersatz-Niederlage gegen den Tschechen Jiri Vesely. Am Donnerstag ist Zverev im Achtelfinale in Hamburg im Einsatz. Sein Gegner: der Argentinier Federico Delbonis. Man darf gespannt, ob ihm die Schmetterlinge im Bauch Flügel verleihen …