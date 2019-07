Im Transitstreit zwischen Tirol bzw. Österreich und Deutschland ist es am Donnerstag bei einem Transit-Gipfel in Berlin zu einer Annäherung gekommen. Am Ende des Gipfels hatten der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Verkehrsminister Andreas Reichhardt einen Zehn-Punkte-Plan zur Entlastung des grenznahen Verkehrs in Tirol und Bayern in der Tasche. An den umstrittenen Lkw-Blockabfertigungen und Fahrverboten hält Platter aber vorerst fest: „Hier weichen wir keinen Millimeter zurück.“