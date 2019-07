Am Freitag um 15 Uhr werden in vielen steirischen Pfarren die Kirchenglocken länger läuten als gewöhnlich. So wollen Caritas und die Bischofskonferenz die Menschen in der Steiermark auf den Kampf gegen Hunger in vielen Teilen Afrikas aufmerksam machen. Im Südsudan etwa tragen weiß-grüne Hilfsprojekte bereits erste Früchte.