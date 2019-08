Breast = Brust, Care = Pflege, Nurse = Krankenschwester: Eine von diesen zertifizierten Pflegexpertinnen für Brust-Erkrankungen ist Nadine Fuchs. Sie steht Patienten im schweren Kampf gegen den Krebs im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan (Ktn.) zur Seite. Zu ihrem Beruf gehört es auch, Patienten hin und wieder in den Arm zu nehmen. „Wenn Menschen hören, dass sie an Brustkrebs erkrankt sind, stoßen sie an ihre Grenzen“, so Fuchs. Es sei wichtig, dann mit ehrlich gemeinter Anteilnahme und Trost da zu sein. „Meine Tätigkeit ist für mich viel mehr als ein Arbeitsplatz“.